Оттава, , 16:01 — REGNUM На сегодняшний день в Канаде общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 110 388. Об этом 20 июля сообщает канадский минздрав.

Также сообщается, что в настоящее время в стране суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 8852.

Кроме этого уточняется, что в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадали канадские провинции Квебек (57 466 заразившихся), Онтарио (37 604) и Альберта (9129).

При этом с начала эпидемии в стране проведено свыше 3,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее коронавирус выявили ещё у шести военнослужащих США.