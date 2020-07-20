Москва, , 15:45 — REGNUM Защитникам экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова, получившего условный срок за мошенничество, не удалось обжаловать приговор. Об этом сообщил адвокат Павел Лапшов, передаёт 20 июля ТАСС.

Апелляционные жалобы на приговор отклонил Третий окружной военный суд. Приговор признан законным, он вступил в силу 20 июля.

Лапшов пояснил, что из доказательств исключили двух свидетелей, сведений о которых не было в протоколе заседания суда. Адвокаты готовятся обжаловать приговор в кассационном военном суде Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Чваркова признали виновным в хищении 4,3 млн рублей у подчиненных в рамках исполнения госконтракта и приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в два года. Сам генерал вину не признал.

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