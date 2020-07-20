Момбаса, Кения, , 16:07 — REGNUM Жителям деревни Овино Ухуру в Кении, пострадавшим от деятельности завода по выплавке аккумуляторных батарей, выплатят 1,3 миллиардов кенийских шиллингов (12 миллионов долларов США). Об этом передает CNN Africa со ссылкой на судебное постановление.

Иск против правительства и владельцев завода Metal Refinery EPZ был подан активисткой-экологом Филлис Омидо в 2009 году. В нем активистка заявила, что деятельность завода нарушает кенийское экологическое законодательство, а также права жителей деревни, подвергая их отравлению свинцом. В 2014 году завод закрылся, а в 2015 году правительственная экспертиза выявила у жителей превышенные уровни свинца в крови.

Суд постановил выплатить компенсации жителям расположенной на окраине Момбасы деревни в течение четырех месяцев.

«Многие жители не верили мне и заявляли, что я выдумала отравления свинцом, однако теперь суд подтвердил, что община подвергается данной опасности», — прокомментировала Омидо судебное постановление.

Она рассказала, что заподозрила выбросы свинца после болезни сына, когда врачи пришли к выводу, что свинец в крови мальчика мог появиться через грудное молоко.

«Запах от завода был едким, это заставило меня задуматься о том, что они там производят», — добавила активистка.

Омидо стала организатором массовых демонстраций за закрытие завода, в которых приняли участие жители окрестных деревень, обеспокоенные своим состоянием здоровья.