Токио, , 16:04 — REGNUM За минувшие сутки в Японии был зафиксирован один новый летальный исход от COVID-19, в результате чего суммарное количество умерших от нового заболевания стало составлять одну тысячу. Об этом 20 июля сообщает телеканал NHK.

Также указывается, что новый летальный случай был зарегистрирован в Токио, на который приходится наибольшее число умерших от COVID-19 (327). На втором месте находится префектура Хоккайдо (102 летальных случая), на третьем — Канагава (98).

Кроме этого, сообщается, что за истекшие 24 часа в Японии было выявлено 511 новых случаев заражения коронавирусом и потому их общее число теперь достигло 26 137.

При этом отмечается, что в настоящее время 20 235 человек в стране вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Палестины новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 468 и достигло 10520.