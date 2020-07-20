Черкесск, , 15:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выросло на 22 число новых подтвержденных случаев заражения коронавиурсом. Общее число заразившихся к 20 июля достигло 4234 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

Уровень заболеваемости в КЧР по-прежнему значительно превышает среднероссийский. Так, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, он составил 909 человек на 100 тыс. населения при среднероссийском показателе 526 человек на 100 тыс. населения.

При этом охват тестированием в республике самый высокий в СКФО — 17 233 исследования на 100 тысяч населения (среднероссийский показатель — 16 967 исследований на 100 тыс. населения).

В настоящее время в стационарах проходят лечение 140 пациентов с COVID-19. За минувшие выходные выписано после выздоровления 92 человека. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 2671 человек. Скончались за все время 20 пациентов.