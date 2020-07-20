Киев, 20 июля 2020, 15:45 — REGNUM В акватории Чёрного моря в двадцатый раз начались международные учения Sea Breeze. Об этом сообщил 20 июля ресурс АрмияInform.
По данным журналистов, в связи с пандемией коронавируса состоится только морская часть учений, личный состав не будет взаимодействовать. Также к учениям будет привлечена авиация.
Отмечается, что в ходе учений будут отработаны меры противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороны, морской перехват и досмотр судна-нарушителя.
Учения продлятся семь дней, в них примут участие ракетный эсминец типа USS Porter класса Arleigh Burke и патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли других стран НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, в XX учениях Sea Breeze будут участвовать 2 тыс. военных из восьми стран, а также 27 кораблей и 19 самолетов.
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