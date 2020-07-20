Москва, , 15:27 — REGNUM Разработанную в России вакцину от коронавируса получали только официально включенные в процесс тестирования добровольцы, заявил 20 июля помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В гражданский оборот вакцина не поступала», — цитирует его РБК.

В свою очередь глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинзбург заявил, что ему ничего не известно о вакцинировании представителей российской элиты. Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, в России топ-менеджерам компаний и правительственным чиновникам вакцина от коронавируса, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, якобы была предоставлена уже в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, начались в Сеченовском университете в середине июня.

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