Казань, , 15:29 — REGNUM В Татарии за первое полугодие зарегистрировано 27 138 преступлений, раскрыто 13 114 правонарушений. В общей структуре преступности уменьшились зарегистрированные умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои и кражи. Такие итоги работ за 6 месяцев 2020 года подвел министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин на заседании коллегии МВД по РТ.

По-прежнему важными направлениями работы органов МВД остаются — пресечение деятельности радикальных группировок, борьба с распространением экстремистской идеологии, экономические преступления, незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, сотрудникам МВД пришлось столкнуться с новыми вызовами времени — соблюдение самоизоляции гражданами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Также общественный порядок и безопасность обеспечивались правоохранителями во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Наиболее отличившимся сотрудникам МВД в конце заседания вручили государственные и ведомственные награды.

ИА REGNUM ранее сообщало, с в ведением режима самоизоляции в Татарии увеличилось число случаев мошенничества в интернете и по телефону. Мошенничества также фиксируются в области здравоохранения. Так, в аптечных сетях сотрудникам предлагают перевести деньги якобы на закупку медицинских товаров. В соцсетях злоумышленники реализуют защитные маски по завышенным ценам, а также фальсифицированные антисептики.

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