Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области схимонах Сергий снова не явился в суд. Заседание по его делу проходит в эти минуты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гражданина Николая Романова судят по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды, Его интересы представляет Светлана Герасимова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Романов был оштрафован за фейк. А 3 июля церковный суд лишил его сана священника.

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