Калуга, , 15:19 — REGNUM В Калужской области 20 июля 984 выпускника сдают биологию, а иностранный язык выбрали более 750 школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

1,7 тыс. калужских выпускников сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На её выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов. ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную, которые проводятся в разные дни. 20 июля участники ЕГЭ сдают письменную часть экзаменационной работы, а устная пройдет 22 и 23 июля. Устная часть по иностранному языку сдаётся по желанию.

Участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку — 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную — 20 баллов.

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