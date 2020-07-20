Стокгольм, , 15:16 — REGNUM За прошедшие выходные число летальных случаев в Швеции от COVID-19 увеличилось на 20 человек. Такие данные 20 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 20 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 699 человек. Количество инфицированных составляет 79 048 человек. С 17 июля, момента последнего обновления статистики, было выявлено 767 новых случаев заражения.

По состоянию на 20 июля 2 496 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.