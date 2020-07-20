Нант, Франция, , 15:07 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что правительство возьмет на себя расходы за восстановление собора в Нанте, передает LCI.

«Государство возьмет на себя ответственность за восстановление собора», — объявил министр экономики Франции.

«Это обязанность государства, потому что это его собственность, это обязанность, потому что это наша культура, поэтому мы будем участвовать», — отметил министр экономики.

Известно, что Фонд наследия, в координации с министерством культуры Франции, призывает граждан к внесению пожертвований для восстановления собора после сильного пожара.

Ранее премьер-министр Франции сделал заявление о пожаре в соборе Нанта.

«Это глубокая боль. В нашей стране есть религиозная напряженность. Это ново, и это очень беспокоит», — заявил глава правительства Франции.

Пожар, произошедший 18 июля 2020 года в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, уничтожил витражи и большой орган XVII века.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Франции отпустила 39-летнего мужчину, который был взят под стражу 18 июля 2020 года, в ходе расследования пожара в соборе Нанта.

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