Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM В Свердловской области продлён коронавирусный режим для граждан в возрасте 65 лет и старше и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Изменения в указ №100-УГ внёс губернатор Евгений Куйвашев.

Пожилой мужчина в медицинской маске на улице Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Согласно документу, этим категориям граждан нельзя покидать жильё. Теперь такой режим действует до 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничений был введён в регионе в марте из-за пандемии коронавируса. Его постепенно облегчают и основная часть уже снята. При этом обязательны соблюдение санитарной дистанции и масочного режима.