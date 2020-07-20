Сеул, , 15:27 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев заражения коронавирусом среди американских военных. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, вирус был обнаружен у шести военнослужащих и четырех членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 12 по 15 июля.

Известно, что все инфицированные были доставлены на базу «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтэк.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее вывили менее 30 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 771.

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