Ростов, Ярославская область, , 14:55 — REGNUM В Ярославской области активисты ОНФ обнаружили огромную лужу на месте благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» в поселке Петровское Ростовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Благоустройство в Петровске Ярославское отделение ОНФ

«Благоустройство» проходило в 2019 году на Подгорной улице. Стоимость раблот составила 1,8 млн руб.

«Приличную часть сквера занимает загадочная круглая площадка из песчано-гравийной смеси. По словам коллег из проектного офиса, в этом месте планировали посадить цветы. Планы остались планами, и после дождей там стоит вода. Было бы любопытно узнать, сколько бюджетных денег утекло в эту огромную грязную лужу», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Также у представителей ОНФ возникли вопросы и по скамейкам. Их воткнули в песок, в результате чего конструкции просели и покосились.

Скамейка Ярославское отделение ОНФ

Общественники проинформировали о выявленных недочетах главу сельского поселения Андрея Пестова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославец попросил у Собянина 10 миллионов на благоустройство города