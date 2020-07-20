Ростов, Ярославская область, 20 июля 2020, 14:55 — REGNUM В Ярославской области активисты ОНФ обнаружили огромную лужу на месте благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» в поселке Петровское Ростовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.
«Благоустройство» проходило в 2019 году на Подгорной улице. Стоимость раблот составила 1,8 млн руб.
Также у представителей ОНФ возникли вопросы и по скамейкам. Их воткнули в песок, в результате чего конструкции просели и покосились.
Общественники проинформировали о выявленных недочетах главу сельского поселения Андрея Пестова.
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