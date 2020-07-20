Майкоп, , 14:59 — REGNUM На дорогах Адыгеи в первом полугодии 2020 года зарегистрировано 196 автомобильных аварий. В них погибли 35 человек, еще 229 получили травмы, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Начальник управления ГИБДД полиции Адыгеи Александр Курпас отметил снижение всех основных показателей аварийности на дорогах республики. Так, за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП сократилось на 26 случаев. Число погибших уменьшилось на девять человек, раненых — на 40.