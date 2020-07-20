Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Более 50 петербургских общественных пространств попали в список лучших в России по версии Минстроя. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

В перечне оказались как крупные проекты, например, Севкабель-Порт, так и локальные пространства вроде детской площадки на улице Циолковского.

Губернатор Александр Беглов заявил, что за 2019 год в порядок привели 145 парков и скверов, среди которых Парк героев-пожарных, набережная Карповки, Ивановско-Щемиловский сад, Сосновка и другие.