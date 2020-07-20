Москва, , 14:45 — REGNUM Следственные органы приняли решение выпустить из-под стражи администратора Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, обвиняемого в распространении порнографии, сообщил прессе 20 июля адвокат Максим Пашков.

По словам защитника, следствие приняло решение выпустить Худякова под подписку о невыезде. Его должны выпустить в течении одно-двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Худякову предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору»).

По делу также проходит администратор и основатель интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

Ранее ему были предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»).

Напомним, Воронцова задержали 7 мая. По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.