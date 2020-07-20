Москва, 20 июля 2020, 14:41 — REGNUM Сотрудники органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы главных управлений МЧС России по Москве получили шесть новых автомобилей. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Церемонию вручения на территории мемориального комплекса Победы на Поклонной горе провёл заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский, он передал сотрудникам служб из Центрального федерального округа 60 легковых автомобилей.
По видеоконференцсвязи обратился министр Евгений Зиничев, он поздравил собравшихся с 93-й годовщиной со дня образования органов государственного пожарного надзора.
Автомобили, поступившие сотрудникам пожарного надзора столичного управления МЧС, будут использоваться для выполнения задач по доставке дознавателей и переносных экспертно-криминалистических лабораторий на места пожаров по грунтовым и асфальтированным дорогам.