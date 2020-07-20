Тверь, , 14:36 — REGNUM 53 выпускника школ Тверской области набрали на Едином государственном экзамене 100 баллов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 20 июля. Об этом говорилось 20 июля на совещании с членами правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов. В том числе 33 выпускника набрали 100 баллов на экзамене по русскому языку (это на десять больше, чем годом ранее), 16 выпускников получили высший балл на экзамене по литературе (также на десять больше), четверо заработали 100 баллов на экзамене по информатике и ИКТ (вдвое больше, чем годом ранее). Среди стобалльников — выпускники школ Твери, Ржева, Торжка, Калининского, Конаковского, Торжокского, Бельского, Калязинского, Бологовского, Западнодвинского районов, Весьегонского муниципального округа, Кашинского городского округа.

Также 477 тверских школьников набрали от 90 до 99 баллов, 80−89 баллов — 896 человек. Более 1,9 тыс. выпускников набрали по литературе, русскому, географии, информатике и ИКТ от 60 до 80 баллов.

Все результаты ЕГЭ станут известны до 3 августа. Очный этап сдачи единого госэкзамена стартовал 3 июля и продлится по 25 июля. Всего ЕГЭ в Тверской области сдают более 5,7 тыс. человек. Экзамены проводятся с соблюдением мер профилактики и защиты от коронавируса, на необходимость чего ранее обращал внимание глава региона Игорь Руденя. Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров. Проводится дезинфекция помещений.

Сегодня, 20 июля, проходит ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Всего эти предметы сдают 1653 человека. 22 и 23 июля пройдет устная часть по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.