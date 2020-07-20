Москва, , 14:34 — REGNUM В движении «Бессмертный полк» поддерживают решение президента РФ Владимира Путина о переносе соответствующего шествия на 2021 год. Об этом заявил источник в руководстве движения.

«Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно, что её услышали», — сказал источник агентству ТАСС.

Он подчеркнул важность сохранения здоровья людей, а также напомнил, что в 2020 году сложилась непростая ситуация, и, несмотря на желание провести шествие, никто не хочет, чтобы оно прошло во вред здоровью участников.