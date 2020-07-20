Керчь, Крым, , 14:33 — REGNUM В России летальность от коронавируса на порядок ниже, чем в других странах, заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность составляет 8−15%.

«У нас 1,5%. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше», — сказал Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 777 486 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 12 427 человек, выздоровели — 553 602. Всего было проведено более 25,2 млн тестов.

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