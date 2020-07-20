Томск, , 14:33 — REGNUM Первые летние веранды начинают работу в Томске с 21 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Летняя веранда

А именно, 21 июля в Томске открывается 31 предприятие. Все они прошли оценку готовности начать работу и должны будут соблюдать все противоэпидемические рекомендации.

Всего, по словам и. о. начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Станислава Долгушина, уведомления о готовности работать в формате летних веранд направили 60 предприятий общепита. Комиссия оценила готовность к работе 31 предприятия.

Решение об открытии остальных предприятий общепита в формате летних веранд будет приниматься «по результатам завершения оценки готовности с учётом текущей эпидемиологической ситуации в регионе», уточнил Долгушин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в Томской области коронавирус выявлен у 3493 человек.

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