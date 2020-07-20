Москва, , 14:27 — REGNUM В Москве 20 июля ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 12:30 до конца суток 20 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение было опубликовано на сайте подмосковного управления МЧС.

Представители ведомства порекомендовали воздержаться от поездок по городу, а в случае попадания под дождь рекомендуется укрыться в зданиях на уровне, недоступном для подтопления.

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