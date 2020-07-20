Додома, , 14:27 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули объявил о переносе даты празднования Дня героев Отечества, которое должно было состояться 25 июля 2020 года в столице страны, Додоме. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на сообщение главы пресс-службы правительства Танзании.

В соответствии с сообщением, президент призвал граждан страны 25 июля вспомнить имена всех героев, отдавших свои жизни за свою родину, и помолиться за них.

Магуфули также заявил о необходимости «беречь мир, любовь, стабильность и солидарность».