Киев, , 14:38 — REGNUM У задержанного экс-главы украинской госкомпании «Укравтодор» Славомира Новака обнаружили двойное гражданство — Польши и Украины, заявил 20 июля на пресс-конференции глава Национального бюро расследований Украины (НАБУ) Артём Сытник.

Он напомнил, что в 2016—2019 годах Новак возглавлял «Укравтодор». В это время, как считают следователи, он мог брать взятки с подрядчиков и заниматься отмыванием денег через одну из польских фирм, отметил Сытник.

По его словам, Новак якобы планировал создать в Польше совместное предприятие с одной из международных компаний, которое бы занималось строительством дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начались обыски в офисах компании «Укравтодор», а в Польше была задержана группа лиц, в частности бывший руководитель «Укравтодора».

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