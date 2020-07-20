Самара, , 14:30 — REGNUM «Оранжевый» уровень опасности из-за чрезвычайной пожарной опасности лесов объявлен в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пятый класс пожарной опасности лесов сохранится с 21 июля по 27 июля.

Отмечается, что в этот период повышается риск лесных пожаров. При этом зачастую причиной возгорания являются халатность человека, а также нарушение им простых правил пожарной безопасности.

Сообщается, что необходимо соблюдать запрет на посещение лесов и не разводить костры как в лесу, так и в местностям, граничащих с лесами. Запрещено также поджигать сухую траву.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по области ожидают максимальную температуру воздуха до 30С.

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