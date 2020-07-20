Новоуральск, Свердловская область, , 14:09 — REGNUM В Свердловской области более 100 сотрудников Уральского электрохимического комбината заразились коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Белоусов.

Он отметил, что восемь человек находятся в больницах. Остальные лечатся от COVID-19 на дому. Также Белоусов добавил, что из-за этого возникла нехватка рабочих рук. В связи с этим часть работ пришлось перенести на поздние сроки.

Отметим, комбинат входит в состав госкорпорации Росатом. Как сообщало РЕ, в Свердловской области с начала пандемии было обнаружено 18 023 носителя коронавируса.