Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM На доплаты петербургским медикам выделят 878 млн рублей из Резервного фонда городского правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Дополнительные средства понадобились потому, что врачи продолжают заболевать COVID-19 и подавать заявления о компенсациях в специальную комиссию.

Соответствующее постановление уже подписано. Единовременные выплаты полагаются медикам и водителям скорой помощи, заразившимся коронавирусом на работе, а также членам семей умерших медработников.

Ранее на единовременные выплаты из Резервного фонда уже выделяли 630 млн рублей.

«Эти средства уже израсходованы в полном объеме», — объяснили в Смольном.