Керчь, Крым, , 14:07 — REGNUM Акция «Бессмертный полк», которая должна была состояться летом 2020 года, перенесена на 2021 год. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как бы нам ни хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин.

Заявление главы государства прозвучало во время его общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

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