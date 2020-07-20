Керчь, Крым, 20 июля 2020, 14:07 — REGNUM Акция «Бессмертный полк», которая должна была состояться летом 2020 года, перенесена на 2021 год. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин.
«Как бы нам ни хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин.
Заявление главы государства прозвучало во время его общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.
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