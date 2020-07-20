Уфа, , 14:05 — REGNUM Экс-главврач Белорецкой центральной районной клинической больницы (ЦРКБ) Евгений Кустов назначен заместителем министра здравоохранения Башкирии. Об этом 20 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 21 июля в республиканском министерстве здравоохранения Евгений Кустов будет курировать вопросы безопасности медицинской деятельности, а также контроля качества.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года он исполнял обязанности главврача Республиканской клинической больницы им. Куватова.