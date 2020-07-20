Москва, , 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.

Пассажиры внутренних рейсов смогут воспользоваться услугой с 20 июля 2020 года в здравпункте Терминала B, а уже с 27 июля к ним присоединятся пассажиры международных рейсов, для которых услуга будет доступна в Терминале D.

Результаты ПЦР-тестов будут выдаваться на русском и английском языках.