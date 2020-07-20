Ставрополь, , 14:36 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела об убийстве директора племзавода в Степновском районе Ставропольского края. По обвинению в совершении расправы перед судом предстанет 26-летний житель поселка Верхнестепного, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью 1 апреля 2019 года обвиняемый пытался вскрыть стеклопакет, чтобы совершить кражу из дома председателя племзавода «Восток». Однако он оставил эту попытку, когда увидел, что хозяин дома проснулся.

Спустя полтора месяца злоумышленник пришел к потерпевшему и попросил у него деньги в долг, чтобы «уехать в город и начать новую жизнь». Председатель отказал, после чего обвиняемый нанес ему смертельный удар ножом в висок и скрылся.

Отмечается, что при задержании фигурант отрицал свою вину, но позже дал признательные показания. Ему вменяются в вину покушение на кражу и убийство. Материалы дела вскоре будут переданы в суд.