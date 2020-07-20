Стокгольм, , 14:16 — REGNUM Правительство Швеции поручило Совету по вопросам высшего образования рассмотреть вопрос о возможной сдаче выпускных экзаменов для поступления университеты и колледжи этой осенью. Об этом 20 июля сообщила новостная служба Sverige Radio.

Напомним, что по причине начавшейся пандемии коронавирусной инфекции в Швеции было принято решение отменить школьные экзамены. Данная мера была обусловлена негативным развитием эпидемиологической ситуации в стране, и поэтому еще весной Совет по вопросам высшего образования принял соответствующее решение, которое понравилось далеко не всем выпускникам и будущим абитуриентам, так как они рассматривали сдачу экзаменов как возможность поступления в престижные колледжи и университеты. Однако теперь похоже, что шведские власти не будут лишать детей этой возможности.

«Важно, чтобы сдача теста имела место быть, так как это важный способ для большого количества людей получить именно то образование, которое они хотят. Но если так, то это должно быть сделано безопасным способом в соответствии с рекомендациями Агентства общественного здравоохранения Швеции. Жизнь и здоровье всегда на первом месте», — заявила министр науки и высшего образования Матильда Эрнкранс.