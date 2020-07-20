Владикавказ, , 13:58 — REGNUM Медиков Северной Осетии обяжут совершать обходы населения. Власти региона намерены внедрить проект «Здравствуйте, я ваш доктор». С таким предложением выступил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев в ходе совещания проектного офиса Агентства развития РСО-А.

В ответ на призыв главы региона Вячеслава Битарова укрепить связь первичного звена здравоохранения с населением глава минздрава сообщил о планах на внедрение проекта, согласно которому участковые терапевты и педиатры будут совершать регулярные обходы жителей республики.

В свою очередь жители субъекта смогут оценить оказанные им услуги в сфере здравоохранения. Минздрав продумает вопрос проведения аттестации врачей и механизм их оценки населением. Эта инициатива послужит повышению уровня оказания первичной медико-санитарной помощи, считают власти РСО-Алании.