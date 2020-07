Москва, , 13:57 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ признала сразу несколько неправительственных организаций нежелательными в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций», — говорится в сообщении.

В список таких организаций попали World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG) («Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун»), Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China («Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае»), Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP) («Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун»), Friends of Falun Gong Inc. («Друзья Фалуньгун»), Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON) («Врачи против насильственного извлечения органов») и Dragon Springs Buddhist Inc. («Буддистское сообщество «Родники дракона»). Все эти организации представляют США.

Ещё одна попавшая в список компания — The European Falun Dafa Association («Европейская ассоциация «Фалунь Дафа»), которая представляет Великобританию.

Отмечается, что их деятельность несёт угрозу безопасности РФ. Соответствующая информация направлена в Минюст.

