Астрахань, , 13:56 — REGNUM В Астраханской области 20 июля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 4213 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 805 человек. За весь период 3748 человек выздоровели и были выписаны, 39 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 2551 человек, 11 тыс. 657 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,11.