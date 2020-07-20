Хабаровск, , 13:55 — REGNUM Далеко не все в Хабаровском крае недовольны арестом Сергея Фургала, считают авторы ТМ-канала «Нешпорт».

В прошлом году решением губернатора у предприятия ООО «Лесные ресурсы», где работали жители нескольких таёжных посёлков, забрали наделы леса. Причиной стало отставание по высадке новых елей. То, что это произошло из-за лесных пожаров и наводнений Сергея Фургала не интересовало, утверждают авторы ТМ-канала «Нешпорт».

Эти кадры были сняты ещё в прошлом году, после неудачной поездки на поклон к губернатору, который даже не стал слушать и давать шанс представителям предприятия. Люди уверены, истинной причиной такого решения Фургала стало желание отдать лесные участки своим людям, ведь с приходом нового губернатора в регионе начался передел территорий. Сейчас из-за действий руководства региона сотни семей обречены на голод и нищенское существование. Однако с арестом Сергея Фургала, жители поселков получили долгожданный шанс на выживание и возможный пересмотр ранее принятых решений уже новой властью, считают авторы ТМ-канала.