Нальчик, , 13:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии увеличилось до 64 число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом. Еще одной жертвой опасной инфекции стала 79-летняя жительница города Нальчика, сообщили в региональном минздраве.

Общее число подтвержденных случаев заражения в республике достигло к 20 июля 5807. За прошедшие сутки прирост составил 16 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. Пациенты с COVID-19 выявлены в 122 населённых пунктах республики.

Выздоровели за все время 5294 пациента (+22 за минувшие сутки). В госпиталях остаются 600 человек. Среди них и те, у кого инфекция уже подтверждена лабораторно, и пациенты с подозрением на болезнь. В реанимацию помещены 27 человек.