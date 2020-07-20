Ставрополь, , 13:43 — REGNUM Временно исполнявший обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов назначен руководителем вуза. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Беспалов родился в 1980 году в Москве. С 2008 по 2017 год он работал в Высшей школе экономики, в том числе занимал должность заместителя проректора. Затем он работал проректором в Дальневосточном федеральном университете.

В ноябре 2019 года 39-летний Беспалов стал врио ректора СКФУ — крупнейшего вуза на Северном Кавказе. Теперь он назначен ректором университета сроком на пять лет.

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