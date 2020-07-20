Москва, , 13:42 — REGNUM Член союза кинематографистов России, режиссер известных детских мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города» Александр Боголюбов ушел из жизни на 87-м году жизни. Об этом 20 июля сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении.

При этом известно, что ранее, в январе и июне нынешнего года, режиссер направлялся на госпитализацию.

Напомним, Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года и в 1962 году окончил Киевский Государственный институт театральных искусств, режиссерский факультет, мастерская Л.В. Варпаховского. Он с 1962 по 1968 год работал вторым режиссером на киностудии им. А.П. Довженко и Одесской киностудии, а с 1968 по 1970 год был режиссером научно-популярных фильмов на Киевской студии научно-популярных и мультипликационных фильмов. С 1970 года стал режиссером мультипликационных фильмов студии мульттелефильмов творческого объединения «Экран», а с 1978 года — режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения «Экран».

Также Александр Боголюбов является режиссером игровых фильмов «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня» (совместно с В. Чеботаревым), кроме этого — режиссером мультипликационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города» (фильмы 4 и 5) и «Приключения Незнайки и его друзей» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение»).