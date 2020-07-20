Брюссель, , 13:36 — REGNUM За первое полугодие 2020 года больше всего новых машин в странах Евросоюза продали дилеры Volkswagen Group. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

В общей сложности в ЕС за отчётный период было куплено 1 114 885 машин марки Volkswagen. Это на 35% меньше уровня прошлого года.

На втором месте по популярности у автолюбителей Евросоюза машины концерна PSA. По итогам первого полугодия этот автопроизводитель реализовал на рынках стран ЕС 672 688 экземпляров авто своих брендов (Peugeot, Citroen, DS и Opel), что на 44% меньше количества автомобилей, реализованных в 2019 году.

Тройку лидеров на европейском авторынке замыкает Renault Group с результатом 492 677 единиц реализованных машин — на 41,5% меньше, чем год назад.

На четвертом и пятом местах марочного рейтинга соответственно разместились Hyundai Group (295 834 ед.; — 33%) и BMW (275 498 ед.; — 30%).

Напомним, всего с января по июнь 2020 года в ЕС было реализовано 4 281 549 новых автомобилей, что на 38% меньше, чем год назад.

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