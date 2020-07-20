Ижевск, , 13:30 — REGNUM Центризбирком Удмуртии в очередной, шестой раз отказался регистрировать инициативную группу для проведения референдума по вопросу строительства комплекса особо опасных отходов в Камбарке. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Уточняется, что инициатива не соответствует требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет республики дважды отказал инициативной группе в проведении референдума. Депутаты указали, что система обращения и переработки промышленных отходов относятся к полномочиям федеральной власти, такие вопросы на региональном уровне не могут рассматриваться в рамках референдума.

Напомним, Впервые Госсовет рассматривал вопрос проведения референдума по заводу опасных отходов на сессии 25 марта. Тогда было принято аналогичное решение. Однако депутат Владимир Бодров (КПРФ) напомнил, что инициативная группа «не в первый раз обращается» в ЦИК Удмуртии, и вопрос «действительно стоит рассмотрения и стоит обсуждения».

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