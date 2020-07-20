Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Федеральные стационары, которые были перепрофилированы под COVID-19, возобновляют плановый прием пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Часть коечного фонда вернули для приема и лечения тех, чья госпитализация была отложена в связи с пандемией.

Так, с 27 июля четыре клиники возобновят оказание плановой и экстренной помощи: Центр им. Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии и Педиатрический университет.

«Мы постепенно переходим от мер, принятых для борьбы с эпидемией, к плановой работе. Будет учтен весь опыт, полученный петербургским здравоохранением в период противодействия новой коронавирусной инфекции», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Учреждения готовятся демонтировать временное оборудование и начать масштабную санитарную обработку.

В соответствии с временным стандартом койки в палатах установят с увеличенным расстоянием. В помещениях будут дополнительно проветривать и обеззараживать воздух. При поступлении пациенты должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Госпитализировать больных будут через отдельный вход, а интервал между пациентами составит не менее 15 минут. Будут регулярно проводить дезинфекцию.

С 3 августа к штатной работе приступят Клиническая больница университета им. Мечникова и Первый Медицинский Окружной научно-клинический центр им. Соколова возобновит оказание плановой помощи с 10 августа.

В общей сложности в федеральных медучреждениях освободится 1 тыс. 395 коек.

Ранее власти сообщили о закрытии полевого госпиталя в «Ленэкспо» и переводе коек в резерв.

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