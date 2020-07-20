Москва, , 13:33 — REGNUM Конкуренция за право первенства в изобретении вакцины от коронавируса является временным явлением. Об этом 20 июля заявил председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, страны неизбежно будут вынуждены объединиться и консолидировать усилия в борьбе с коронавирусом.

«Человечество объединится в борьбе с этой угрозой. Не важно, кто разработает: Россия, США, Франция. Если мы говорим об экспортных возможностях России, нам не выгодно, чтобы другие экономики падали из-за того, что у них нет вакцины», — сказал Крестинский.

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