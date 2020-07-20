Омск, , 13:23 — REGNUM По состоянию на 20 июля в Омской области коронавирус выявлен у 5503 человек, в том числе за сутки подтверждено 108 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

Изоляция Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Выздоровели 3217 человек, в том числе 40 — за последние сутки.

За весь период в Омской области скончались 52 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июля в Омской области было выявлено 5172 носителя коронавируса.

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