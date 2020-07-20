Йошкар-Ола, , 13:21 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 июля выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 3520 случаев, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента выписаны по выздоровлении 2948 жителей республики, то есть более 83,75% от общего числе носителей коронавируса уже выздоровели. Скончался на фоне коронавируса 31 человек, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава республики Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности до 25 июля. Сохраняется запрет на проведение публичных, зрелищных, массовых и развлекательных мероприятий, оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Также сохраняется масочный режим для граждан в общественных местах, рекомендация о соблюдении безопасной дистанции в 1,5 метра.