Краснодар, , 13:20 — REGNUM Три камеры системы видеонаблюдения «Безопасный город» были повреждены из огнестрельного оружия в Краснодаре, сообщили 20 июля в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошёл в ночь с 18 на 19 июля на пересечении ул. Пригородной и ул. им. Дзержинского. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Одну из камер специалисты уже восстановили.

«Это форменный бандитизм. Просто вопиющий случай повреждения имущества города, с которым необходимо разобраться. Камеры надо немедленно восстановить. Проследите, чтобы оборудование было введено в эксплуатацию и выполняло свою задачу», — прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

Отметим, что комплексная система видеонаблюдения муниципального образования город Краснодар включает 804 камеры видеонаблюдения с выводом сигнала в отдел мониторинга МКУ «ЕДДС».