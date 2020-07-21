Стокгольм, , 07:43 — REGNUM По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире разрабатываются порядка 120 различных вакцин от COVID-19, 20 из которых уже тестируются на людях. Со своей стороны Ричард Бергстрём, ответственный за координацию разработки вакцины в Швеции, следит за развитием событий и подчеркивает свой интерес к успехам иностранных коллег. Об этом 20 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Будет интересно посмотреть, подтвердят ли эти первые клинические испытания результаты предыдущих исследований. Обычно новые вакцины не разрабатываются так быстро, а это значит, что очень важно проверить степень их безопасности. Когда дело доходит до производимого эффекта, мне любопытно понаблюдать за антителами, и Т-клетками. Будет интересно посмотреть, работает ли вакцина в этих двух измерениях», — прокомментировал Берстрём.

Напомним, что англо-шведская фармацевтическая компания Astra Zeneca уже подписала соответствующее соглашение с представителями Евросоюза о возможности покупки 400 миллионов доз вакцины от COVID-19, из которых около 8 миллионов доз приходятся на Швецию. В дальнейшем распределение внутри страны будет координировать Агентство общественного здравоохранения Швеции при сотрудничестве с Ассоциацией органов муниципального и областного управления.