Осло, , 13:52 — REGNUM Министр здравоохранения Норвегии Эспен Роструп Накстад предупредил о возможном введении карантинных ограничений во второй раз с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом 20 июля сообщила газета Aftonbladet.

После прекращения полного локдауна и действия жесткого карантина уже в нескольких местах, в том числе в Испании и Калифорнии (США), власти были вынуждены отступить от ранее объявленных послаблений, так как коронавирус приобрел «новый импульс» и опять начал распространяться с высокой скоростью среди населения.

Вполне возможно, что вскоре эпидемиологическая ситуация в Норвегии последует аналогичному сценарию. Особую опасность с эпидемиологической точки зрения представляют случаи заражения граждан за границей и их последующее возвращение в Норвегию.

«Мы в такой же равной степени можем стать уязвимыми, если допустим проникновение инфекции откуда-то извне. Поэтому ответственность каждого отдельного гражданина очень важна, если он планирует провести отпуск за границей этим летом», — заявил Накстад.

В то же время Накстад подчеркнул, что Норвегии гораздо легче снимать ограничения, когда речь заходит об открытии общества, так как степень распространения коронавирусной инфекции в стране до настоящего момента была одной из низких.